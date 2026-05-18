Новосибирским подросткам могут ограничить допуск к соцсетям

Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров предложил ввести возрастной допуск к социальным сетям с 14 лет. По его словам, разумные ограничения в этой сфере необходимы — опыт зарубежных стран показывает, что порог доступа там часто устанавливают на уровне 16 лет, сообщают РИА Новости.
Машаров считает, что такая мера поможет сократить число случаев интернет-мошенничества в отношении несовершеннолетних. Однако он признаёт, что полной гарантии защита не даст: подростки могут использовать обходные способы для входа в соцсети. Тем не менее возрастной ценз отсечёт значительную часть потенциальных контактов детей с мошенниками.