Эбола унесла жизни более 80 человек в Демократической Республике Конго

В провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли более 80 человек. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на местные источники.
По данным радиостанции, жертвами стали люди в районе между городами Буниа и Монгвалу. Причиной распространения болезни называется недостаточная информированность населения о вирусе Эбола.
Сообщается, что многие жители и гости региона не следуют мерам предосторожности, пренебрегая масками и средствами для дезинфекции, говорится в сообщении.
Эпидемия лихорадки Эбола в России сейчас маловероятна. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой». Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».
17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.