Фестиваль «Святой России край» стартует в Хабаровске 3 июня

В Хабаровском крае начался прием заявок на участие в марафоне духовного творчества «Святой России край». Регистрацию, которая завершится 20 мая, можно пройти на официальном сайте фестиваля святойроссиикрай.рф, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Показать свои умения в самых разных жанрах духовного творчества сможет молодежь от 12 до 30 лет. Заявки на участие в мероприятии также принимают от семей и коллективов. Среди номинаций числятся «Народное творчество», «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «СМИ», «Литература», «Театр».
— Фестиваль «Святой России край» — это не просто творческое состязание, а важная часть воспитательной работы с молодежью. Через искусство и духовное творчество молодежь осознает ценность традиций, истории и культуры нашей страны, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.
Итоги марафона подведут 3 июня на площадке Хабаровского краевого театра драмы. Церемония награждения включит в себя гала-концерт, на котором выступят лучшие коллективы и исполнители региона.