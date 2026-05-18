Россиянам посоветовали не путешествовать в экзотические страны: вот по какой причине

Онищенко призвал отказаться от путешествий в экзотические страны.

Источник: Комсомольская правда

Из-за вспышки лихорадки Эбола россиянам следует воздержаться от путешествий в экзотические страны. Об этом сообщил для РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.

«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — посоветовал Онищенко.

Эксперт добавил, что вирус Эбола очень опасен и заразен. При этом, по его мнению, главное — не медицина, а личная бдительность и забота человека о своем здоровье.

Накануне в Демократической Республике Конго были зафиксированы 80 смертей, предположительно, связанных с эпидемией лихорадки Эбола. Позднее ВОЗ объявила эпидемию лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.