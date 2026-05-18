8 жилых блоков, коворкинги: что будет включать вторая очередь кампуса ДВФУ?

Проектная команда Департамента архитектуры и дизайна ДВФУ представила концепцию второй очереди кампуса на острове Русский. Общая площадь застройки составит около 76 тысяч квадратных метров. Новый комплекс объединит восемь жилых блоков и станет не просто местом проживания, а полноценной средой для учёбы, работы и отдыха.
В отличие от уже действующих гостиничных корпусов, новая очередь делает ставку на гибридные форматы. Внутри разместятся коворкинги площадью 96 и 106 квадратных метров для свободной работы и групповых проектов, а также типография, где студенты смогут оперативно печатать документы, курсовые и учебные материалы без выезда в город. Предусмотрены кофейня и кухни-гостиные в жилых секциях.
Бытовой сервис продуман до мелочей: в каждой секции появятся постирочные, бельевые для грязного и чистого белья, кладовые уборочного инвентаря и камеры хранения. В структуру жилых этажей также встроены учебные комнаты.
Важное место в концепции занимают открытые пространства. На территории появится прогулочная зона. Для обеспечения мобильности студентов и преподавателей предусмотрена новая парковка с более чем 100 местами. Жилые блоки будут разной этажности — от 8 до 14 этажей — с проработанными путями для маломобильных групп населения.
«Мы создаём современную университетскую среду, где есть всё необходимое для учёбы, научной работы, командных проектов, отдыха и комфортной повседневной жизни. Для нас важно, чтобы кампус был пространством возможностей, общения и развития, отвечающим запросам нового поколения студентов», — поделился ректор ДВФУ Борис Коробец.
Напомним, Минэкономразвития России согласовало и поддержало инвестиционный проект по строительству второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета. Новые корпуса будут построены по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети» и помогут почти полностью решить проблему нехватки мест в общежитиях для студентов.
Проект строительства разработала команда преподавателей и студентов Департамента архитектуры и дизайна ДВФУ. По поручению Президента в стране создается целая сеть современных кампусов. К 2030 году появится созвездие из 25 новых кампусов университетов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.