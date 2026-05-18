В Омске назвали максимальную пенсию учителей в 2026 году

В России максимальная пенсия учителей в 2026 году может составить около 48,8 тысячи рублей. Такой прогноз ТАСС дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По его словам, при стаже 35−38 лет и работе на 1,5−1,6 ставки размер пенсии педагогов может заметно отличаться в зависимости от региона. В субъектах с минимальными зарплатами выплаты могут начинаться от 13,6 тысячи рублей. В Москве и северных регионах они могут достигать 39,8 тысячи рублей, а с учётом северных надбавок — 48,8 тысячи рублей.
Сафонов отметил, что в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае и Москве средняя зарплата учителей может составлять 130−150 тысяч рублей в месяц. При таком уровне дохода за 35−38 лет педагог может накопить около 240−260 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Минимальная пенсия, по оценке эксперта, может находиться в пределах 13,6−16,3 тысячи рублей. Такой размер возможен при зарплате около 31 тысячи рублей и накоплении примерно 55−60 пенсионных коэффициентов за тот же период.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии учителей в России в 2026 году может составить около 22,4 тысячи рублей при стаже 35−38 лет.