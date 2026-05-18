Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свищев: Компенсацию по вкладам могут получить родившиеся до 1991 года

Россияне, родившиеся до 1991 года включительно, могут получить компенсацию по советским вкладам, если счёт действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт до конца того же года. Выплаты также доступны наследникам вкладчиков. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Источник: Life.ru

Размер компенсации зависит от суммы, находившейся на вкладе летом 1991 года. При расчёте применяются возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения средств. Последний определяется датой закрытия счёта. Для оформления выплаты нужно обратиться в отделение банка с паспортом и сберкнижкой. На месте потребуется написать заявление. Если сберкнижка утрачена, банк может провести поиск данных через архив.

Наследникам вкладчиков понадобятся свидетельство о смерти владельца счёта и документы, подтверждающие право на наследство. По словам Свищева, комиссия за оформление компенсации не взимается.

А ранее экономист рассказала, что некоторые российские пенсионеры получат выплаты за июнь раньше обычного срока. Это связано с празднованием Дня России. Обычно пенсии перечисляют с 3 по 25 число месяца. Однако в июне график сдвинется из-за длинных выходных. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому образуется трёхдневный период отдыха.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.