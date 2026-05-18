Свищев: Компенсацию по вкладам могут получить родившиеся до 1991 года

Размер компенсации зависит от суммы, находившейся на вкладе летом 1991 года. При расчёте применяются возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения средств. Последний определяется датой закрытия счёта. Для оформления выплаты нужно обратиться в отделение банка с паспортом и сберкнижкой. На месте потребуется написать заявление. Если сберкнижка утрачена, банк может провести поиск данных через архив.
Наследникам вкладчиков понадобятся свидетельство о смерти владельца счёта и документы, подтверждающие право на наследство. По словам Свищева, комиссия за оформление компенсации не взимается.
А ранее экономист рассказала, что некоторые российские пенсионеры получат выплаты за июнь раньше обычного срока. Это связано с празднованием Дня России. Обычно пенсии перечисляют с 3 по 25 число месяца. Однако в июне график сдвинется из-за длинных выходных. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому образуется трёхдневный период отдыха.
