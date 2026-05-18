В трех районах Новосибирска с 18 мая отключили горячую воду

Специалисты начали плановые проверки тепловых сетей в Новосибирске 16 мая. Гидравлические испытания продлятся до 26 августа. Коммунальные службы будут по очереди отключать горячую воду в разных районах города. Первыми стали Калининский, Кировский и Ленинский районы. Там горячей воды не будет с 18 по 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы в Калининском районе охватят улицы Богдана Хмельницкого, Макаренко, Объединения и Учительскую. Также без воды останутся дома на улицах Дунаевского, Пятницкого, Народная, Александра Невского, Театральная, Столетова, 1-му и 2-му Краснодонским переулкам.
Кроме того, коммунальщики отключат воду в Кировском районе на территории Затулинского, Акатуйского, Северо-Чемского жилмассивов и микрорайона Бугринская роща. Ресурс перестанет поступать в жилые комплексы «Матрёшкин двор» и «Черемушки». Горячая вода пропадет у жителей улиц Громова, Зорге, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Виктора Уса, Комсомольская, Герцена, Аникина, Бетонная, Тульская, Мира, Чигорина, Урманова, Бурденко, Блока, Палласа, Черкасская, Оловозаводская, Кожевникова, Обогатительная, XX Партсъезда, Архитектурная, Беловежская, Дмитрия Шмонина, Северного проезда и переулка Успенского.
Испытания в Ленинском районе пройдут на территории Станиславского жилмассива. Бригады временно прекратят подачу воды на улицах Станиславского, Степная, Серафимовича, Вертковская, Ударная, Тульская и Телевизионная. График также включает дома на улице Немировича-Данченко и в частном секторе на Петропавловской.