В трех районах Новосибирска с 18 мая отключили горячую воду

Специалисты начали плановые проверки тепловых сетей в Новосибирске 16 мая. Гидравлические испытания продлятся до 26 августа. Коммунальные службы будут по очереди отключать горячую воду в разных районах города. Первыми стали Калининский, Кировский и Ленинский районы. Там горячей воды не будет с 18 по 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.