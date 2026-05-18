Новосибирцам объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз

Российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, что повысит шансы на поступление, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Перечень достижений каждый университет определяет самостоятельно, но общее количество баллов не может превышать десяти.
За значок ГТО, аттестат с отличием, участие в олимпиадах и волонтёрство, а также за службу по призыву или контракту можно получить до 10 баллов. Учитываются также программы дополнительного образования творческой или спортивной направленности и статус победителя «Абилимпикса».
Отдельно начисляются баллы за целевые индивидуальные достижения — например, участие в профориентационных мероприятиях заказчика целевого обучения. За это при поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру можно получить до 5 баллов (в аспирантуре — от 1 до 5). Таким образом, максимальная суммарная прибавка достигает 15 баллов.