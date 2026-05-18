В США назвали самую большую ошибку американских ВМС

Практически полный отказ от надводных кораблей с ядерными энергетическими установками был одной из крупнейших ошибок ВМС США. Об этом заявил начальник управления военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл.
«Мы отказались от надводных кораблей с ядерными силовыми установками несколько десятилетий назад, и это была одна из самых больших ошибок, которые когда-либо совершал военно-морской флот», — цитирует адмирала TWZ.
Кодл отметил, что флот намерен вернуться к данной концепции. По его словам, атомные надводные корабли необходимы для поддержки операций ВМС США совместно с атомными авианосцами.
Ранее KP.RU сообщал, что США заключили соглашения на производство примерно 80 боевых единиц для своего флота. Временно исполняющий обязанности министра ВМС Ханга Као уточнил, что 59 кораблей уже строятся.