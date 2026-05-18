В Красноярском крае отец выиграл суд за оскорбление в родительском чате

В Красноярском крае отец выиграл суд за оскорбление, нанесенное ему в родительском чате одной их мам. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчина указал в иске, что ответчица высказалась в его адрес публично в неприличной форме, в результате чего он испытал нравственные страдания. Размер иска составил 200 тысяч рублей.