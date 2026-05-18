Мошенники начали звонить выпускникам под предлогом регистрации на экзамен

Школьников и родителей предупредили: подозрительные звонки лучше сразу завершать, для того, чтобы перепроверить информацию, следует позвонить в свою школу или по телефону «горячей линии» (телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 198−93−38; телефон Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 198−92−38), воспользоваться официальным сайтом для уточнения информации (министерство образования и науки Хабаровского края). О случае мошенничества затем следует сообщить в полицию.