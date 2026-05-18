Мошенники начали звонить выпускникам под предлогом регистрации на экзамен

Тему приближающегося старта экзаменационной кампании не обошли стороной мошенники. Родителей и школьников предупредили о тематических схемах обмана. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники представляются сотрудниками Минпросвещения России и других ведомств для того, чтобы получить персональные данные жертв.
— Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, — предупредили в Минпросвещения России.
Если мошенникам удается войти в доверие к человеку, убедить назвать код или перейти по отправленной ссылке, это открывает им доступ к личному кабинету на Госуслугах или же к банковским приложениям.
Школьников и родителей предупредили: подозрительные звонки лучше сразу завершать, для того, чтобы перепроверить информацию, следует позвонить в свою школу или по телефону «горячей линии» (телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 198−93−38; телефон Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 198−92−38), воспользоваться официальным сайтом для уточнения информации (министерство образования и науки Хабаровского края). О случае мошенничества затем следует сообщить в полицию.
— Помните, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. Также категорически запрещено передавать посторонним лицам коды из смс, пароли и реквизиты банковских карт детей и родителей, — напомнили в ведомстве.