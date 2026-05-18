Злоумышленники взломали аккаунт подростка в Магаданской области

На Колыме полицейские возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после обращения местной жительницы. Женщина 1979 года рождения сообщила, что её 14 летний сын потерял контроль над учётной записью в мессенджере из-за фишинговой атаки, сообщает пресс-служба полиции Колымы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установили правоохранители, подросток искал площадку известного маркетплейса через поисковую систему. По первой ссылке он попал на поддельный сайт. При попытке войти в аккаунт по номеру телефона юноша ввёл код из поступившего СМС сообщения — это позволило мошенникам завладеть учётной записью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
