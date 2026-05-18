The Sun: вооружённые охранники короля Британии Карла III спят на работе

Вооружённые сотрудники охраны короля Британии Карла III спят на посту в Виндзорском замке, проводится расследование, пишет The Sun.

Источник: Аргументы и факты

Издание ссылается на информацию, полученную от правоохранителей. Речь идёт о сотрудниках, которые имеют при себе оружие.

Издание ссылается на информацию, полученную от правоохранителей. Речь идёт о сотрудниках, которые имеют при себе оружие.

«В отношении вооружённых полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведётся расследование из-за шокирующих заявлений о том, что они засыпали на работе», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что поводом для проверки стали заявления о том, что около 30 сотрудников специализированного подразделения засыпали во время дежурства. Некоторых полицейских обвинили в том, что они отмечались на службе, а затем покидали свои посты, оставляя охраняемую территорию без надзора.

Источники газеты подчёркивают, что подобное поведение представляет угрозу безопасности Карла III.

В Букингемском дворце заявили, что знают о расследовании, но отказались его комментировать.

Напомним, в декабре Карл III заявил о прогрессе в лечении онкологического заболевания. О болезни стало известно в феврале 2024 года. В марте 2025 года СМИ сообщали, что короля Британии Карла III госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», появившихся в результате лечения.

