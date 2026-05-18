Хабаровский край стал частью нового диалога России и Китая

В Харбине обсудили новые проекты России и Китая на Дальнем Востоке, в том числе развитие острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Шестое заседание межправительственной российско-китайской комиссии провели вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин. Главной темой стала практическая работа между Дальним Востоком России и Северо-Востоком Китая — от инвестиций и логистики до туризма, науки и прямых авиарейсов.
По словам Юрия Трутнева, экономические связи двух стран продолжают расти даже на фоне глобальной нестабильности. За последние восемь лет товарооборот Дальнего Востока с Китаем увеличился почти в 2,5 раза и в 2025 году превысил 1,7 трлн рублей. Китай остаётся одним из ключевых партнёров макрорегиона, а общая граница длиной более 4 тысяч километров делает сотрудничество не теорией, а ежедневной экономической практикой.
«Правительство России открыто к диалогу и будет оказывать поддержку в реализации китайских инвестиционных проектов на Дальнем Востоке», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Одним из самых важных направлений стало развитие международных территорий опережающего развития. Россия уже подготовила новый механизм для совместных проектов на основе международных договорённостей, а интерес китайских компаний есть к площадкам «Западная» в Приморье, «Ровное» в Амурской области и острову Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Для края это особенно значимый проект: речь идёт не просто о приграничной территории, а о будущей точке притяжения для бизнеса, науки, туризма и международных контактов.
На российской части Большого Уссурийского в 2026—2028 годах планируют создать объекты трансграничной инфраструктуры. Там же должны появиться финансовая, научно-технологическая и рекреационная инфраструктура, филиал Национального центра «Россия» и Парк Дружбы. По сути, остров хотят превратить в площадку, где приграничное сотрудничество будет видно не только в документах, но и в конкретных объектах, маршрутах и новых возможностях для людей.
Отдельно на заседании говорили о транспорте и логистике. Сейчас Россия и Китай работают над пропускной способностью мостов, пунктов пропуска и транспортных коридоров, включая Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян. Также прозвучало предложение о строительстве нового мостового перехода Джалинда — Мохэ. Для дальневосточных регионов это означает более быстрые маршруты, рост грузопотоков и новые условия для экспорта, а для бизнеса — меньше барьеров и больше понятных путей выхода на рынок соседней страны.
Затронули и гуманитарную часть сотрудничества — туризм, культуру, образование и авиасообщение. На Дальнем Востоке уже реализуется почти 300 туристических проектов с господдержкой на сумму более 330 млрд рублей, среди них парк «Три вулкана» на Камчатке, «Горный воздух» на Сахалине и термальный комплекс «Грин Флоу» на Байкале. Китайскую сторону пригласили участвовать в новых туристических проектах, а также рассмотреть увеличение числа рейсов между городами Дальнего Востока и КНР. По итогам встречи Трутнев также пригласил китайских партнёров на Восточный экономический форум.