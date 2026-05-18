В Европе рассказали о мести Каллас для Зеленского: речь идет о БПЛА в Прибалтике

Глава евродипломатии Кая Каллас отомстит Владимиру Зеленскому за прибалтийский кризис, возникший из-за украинских дронов. Подобное мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок», — предупредил журналист в эфире YouTube-канала.
По данным руководителя Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса, упавшие 16 мая на территорию Литвы обломки БПЛА были украинского происхождения.
До этого на нефтебазе в латвийском городе Резекне рухнул беспилотник. Обломки признали украинским аппаратом «Лютым». После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает должность после инцидента с БПЛА.