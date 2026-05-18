СМИ сообщили о возможном заражении граждан США вирусом Эбола в Конго

Несколько граждан США могли заразиться вирусом Эбола во время пребывания в Демократической Республике Конго. Информация появилась на фоне новой вспышки заболевания в регионе. О возможном заражении в воскресенье, 17 мая, сообщил портал Stat News со ссылкой на источники.
По данным издания, американцы контактировали с людьми, у которых выявили вирус. У одного из граждан США уже могли появиться симптомы заболевания, однако официальных результатов анализов пока нет.
Власти США сейчас пытаются организовать вывоз потенциально зараженных людей из ДРК. Для них планируют подготовить место с возможностью карантина и медицинского наблюдения. Обсуждается вариант транспортировки заболевших на американскую военную базу в Германии, но окончательное решение пока не принято, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли более 80 человек.
