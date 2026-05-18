Названа максимальная пенсия российских учителей

По словам эксперта, итоговая сумма зависит от стажа, региона работы и уровня заработной платы. Наиболее высокие выплаты смогут получать педагоги, которые долго работали на повышенной нагрузке и в северных регионах страны.
«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35−38 лет (с учётом работы на 1,5−1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учётом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 рублей», — сказал Сафонов.
Эксперт уточнил, что в Москве, Приморском крае, ХМАО и ЯНАО средняя зарплата учителей сейчас достигает 130−150 тысяч рублей. При таком доходе за 35−38 лет можно накопить около 240−260 пенсионных баллов.
В то же время минимальная пенсия педагогов в регионах с низкими зарплатами может составить от 13,6 до 16,3 тысячи рублей. По оценке Сафонова, при доходе около 31 тысячи рублей за аналогичный стаж учитель сможет накопить примерно 55−60 ИПК.
Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России за последние 10 лет вырос почти в два раза. В апреле 2026 года средняя социальная пенсия достигла 16 583 рублей. Для сравнения: в 2016 году показатель составлял 8 634 рубля. Рост выплат произошёл после нескольких этапов индексации. Социальную пенсию получают граждане, у которых нет достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии.
