Визит президента США Дональда Трампа в Китай отражает усиление роли России на мировой арене. Об этом заявил политический обозреватель Уго Дионисио в статье для Strategic Culture.
Автор отмечает, что эпоха доминирования США подошла к концу, а Россия вышла укрепившейся из противостояния с Западом.
Дионисио уточнил, что страны Глобального Юга стремятся развивать равноправное сотрудничество с Москвой, поддерживая формирование многополярного мирового порядка.
«Правда заключается в том, что Российская Федерация выстояла, контратаковала и восстановила значительную часть своего потенциала и промышленного масштаба», — пишет обозреватель.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. В Кремле уточнили, что по итогам переговоров лидеров России и КНР ожидается подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов.