Мурашко рассказал, какие справки можно получить без посещения врача

Мурашко: без посещения врача можно получить рецепт на лекарство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россияне через «Госуслуги» могут получить без посещения врача ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На “Госуслугах” сейчас представлено множество сервисов, через которые существует возможность получить медицинские документы без посещения врача», — сказал министр.

Он уточнил, что на данный момент через портал единых государственных услуг россиянам доступны запись к врачу, на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотра электронной медицинской карты, получения различных медицинских справок и другое.

Внутри сервиса можно получить направление на госпитализацию, рецепт на лекарство, справку об отсутствии противопоказаний к занятию спортом, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения, справку о постановке на учет по беременности, сертификат о профилактических прививках, выписку из истории болезни, а также справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, гражданам доступны сведения о полисе обязательного медицинского страхования, электронный больничный, в том числе через национальный мессенджер «Макс».