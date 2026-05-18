В Красноярске стартовали работы по реконструкции переулка Боготольского, сообщили в администрации города. Строители формируют насыпь для новой дороги, которая станет одним из важных проездов для автомобилистов, снизит нагрузку на улицу Копылова на 27% и сделает короче проезд на улицу Новосибирскую и в основной массив Октябрьского района.