В Красноярске стартовали работы по реконструкции переулка Боготольского

Переулок Боготольский станет важной объездной дорогой для красноярцев.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске стартовали работы по реконструкции переулка Боготольского, сообщили в администрации города. Строители формируют насыпь для новой дороги, которая станет одним из важных проездов для автомобилистов, снизит нагрузку на улицу Копылова на 27% и сделает короче проезд на улицу Новосибирскую и в основной массив Октябрьского района.

На площадку в общей сложности завезут более 60 тысяч кубометров инертных материалов. В планах за лето обустроить водопровод и ливневую канализацию, перенести коммуникации — тепловые и электросети.

После реконструкции дорога станет 3 — 4 полосной. На ней появятся тротуары, светофоры, опоры освещения и остановочные пункты. Готов объект должен быть к концу 2027 года.