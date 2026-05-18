Рядовой Шабалин ликвидировал шестерых солдат ВСУ в окопном бою

Российский военнослужащий Алексей Шабалин в ходе штурма опорного пункта ликвидировал шестерых солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Шабалин действовал в составе штурмовой группы. Российские военные вели бой за позиции украинских войск около одного из населённых пунктов в Донецкой народной республике.
Под огнём противника военнослужащий ликвидировал огневую точку украинских войск с помощью ручного противотанкового гранатомёта, после бой продолжился в окопах.
«В ходе боя рядовой Алексей Шабалин, умело используя стрелковое оружие и ручные гранаты, лично ликвидировал пять украинских боевиков. Продолжая продвижение, он обнаружил противника, укрывавшегося в блиндаже. На предложение сложить оружие и сдаться противник ответил огнём, продолжая сопротивление. В результате решительных действий военнослужащего противник в блиндаже был ликвидирован», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Андрее Исупове. Штурмовые группы под командованием замкомандира роты, младшего лейтенанта Исупова вели бой за позиции украинских войск.
В ходе выдвижения подразделение попало под обстрел противника, несколько военных получили ранения. Исупов организовал оказание первой помощи, распределил личный состав для «прикрытия раненых и обеспечил передачу пострадавших группе эвакуации».
Затем офицер лично возглавил одну из штурмовых групп на опасном направлении.
«В условиях плотного огня противника он направил часть личного состава для обхода противника с фланга, а основной группе поставил задачу на продвижение вперёд и закрепление на достигнутом рубеже. Офицер координировал действия и огонь подчинённых, обеспечивая устойчивое управление в быстро меняющейся обстановке. В итоге позиции были захвачены», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.