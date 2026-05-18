Саудовская Аравия уничтожила три беспилотника, прилетевших со стороны Ирака

Минобороны Саудовской Аравии заявило о готовности ответить после прилета дронов.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили три дрона, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны Ирака. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.

«В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», — написал он в соцсети X.

Аль-Малики добавил, что Минобороны Саудовской Аравии оставляет за собой право на ответные действия. Он подчеркнул готовность ведомства принимать необходимые меры для защиты суверенитета страны.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран атаковал нефтеперабатывающий завод в Восточной провинции Саудовской Аравии. В результате прилета баллистической ракеты на производстве в Эль-Джубайле вспыхнул пожар.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше