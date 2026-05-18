Саудовская Аравия уничтожила три беспилотника, прилетевших со стороны Ирака

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили три дрона, которые вошли в воздушное пространство страны со стороны Ирака. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.
«В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», — написал он в соцсети X.
Аль-Малики добавил, что Минобороны Саудовской Аравии оставляет за собой право на ответные действия. Он подчеркнул готовность ведомства принимать необходимые меры для защиты суверенитета страны.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран атаковал нефтеперабатывающий завод в Восточной провинции Саудовской Аравии. В результате прилета баллистической ракеты на производстве в Эль-Джубайле вспыхнул пожар.