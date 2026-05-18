Жильцы Хабаровска через суд добились освобождения двора от гаража

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска удовлетворил коллективный иск жильцов многоквартирного дома к собственнику некапитального железобетонного гаража об освобождении придомовой территории, сообщают суды Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Истцы — собственники помещений многоквартирного дома — требовали обязать ответчика освободить земельный участок. На общих собраниях собственников было принято решение заключать договоры аренды с владельцами гаражей (не являющимися жильцами дома) с установлением ежемесячной платы. Ответчик отказался подписать договор, после чего собственники обратились в суд.
Представитель истцов в ходе разбирательства поддержал требования в полном объёме. Он отметил, что ответчику неоднократно предлагали заключить договор аренды, но тот отказывался. Собственники подчеркнули, что не могут допустить безвозмездного пользования общим имуществом: дом участвует в конкурсе на лучшее благоустройство двора, а на освобождённом участке планируют разместить спортивное и игровое оборудование.
Ответчик признал иск. Он пояснил, что живёт в соседнем доме, подлежащем сносу и расселению, и планировал вывезти гараж после получения новой квартиры. Поскольку расселение продлено до 2030 года, он выразил готовность заключить договор аренды.
Суд обязал ответчика освободить придомовую территорию от гаража в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. Также за каждый месяц неисполнения судебного акта с него взыскана судебная неустойка в размере 1 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
