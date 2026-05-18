«Большое малое»: как современное искусство оказалось ближе, чем кажется

Первой остановкой стал «Краснояркий заяц» Виктора Сачивко — плюшевый талисман одной из первых красноярских биеннале. Почти игрушка, почти маскот, почти музейный артефакт. Рядом — маленькая музейная интервенция: черный персонаж в кресле, напечатанный на 3D-принтере и оставленный в витрине без авторства, пояснения и согласования. В этой двойственности проявилась логика экскурсии: современное искусство здесь редко требует торжественной дистанции. Оно может быть мягким, смешным, странным, уязвимым, собранным из материалов, которым в классическом музее долго не находилось бы места.