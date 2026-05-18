«Большое малое»: как современное искусство оказалось ближе, чем кажется

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 мая Музейный центр «Площадь Мира» присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев» и посвятил вечер теме «Большое малое». С 18:00 до 21:00 в музее проходили экскурсии, практикумы и специальные события, а одним из центральных маршрутов стала тематическая экскурсия Егора Николаева — заведующего культурно-просветительским отделом.
Название вечера быстро стало ключом ко всему зданию. «Площадь Мира» давно существует на пересечении масштабов: монументального советского здания и хрупких арт-объектов, бывшего музея Ленина и современного искусства, большой истории страны и маленьких вещей, в которых память иногда звучит точнее, чем в биографических справках и официальных документах.
Маршрут начался в темном зале с деревянным полом и потолком. Это самая старая экспозиционная часть здания: почти так же она выглядела еще в 1987 году, когда здесь открылся Красноярский филиал Центрального музея Ленина. Тогда посетителей встречал записанный голос диктора, а сам музей работал как идеологически выстроенное пространство. Сегодня за красными ячейками скрывается уже другая история — история современного искусства, музейной памяти и маленьких вмешательств в привычный порядок.
Первой остановкой стал «Краснояркий заяц» Виктора Сачивко — плюшевый талисман одной из первых красноярских биеннале. Почти игрушка, почти маскот, почти музейный артефакт. Рядом — маленькая музейная интервенция: черный персонаж в кресле, напечатанный на 3D-принтере и оставленный в витрине без авторства, пояснения и согласования. В этой двойственности проявилась логика экскурсии: современное искусство здесь редко требует торжественной дистанции. Оно может быть мягким, смешным, странным, уязвимым, собранным из материалов, которым в классическом музее долго не находилось бы места.
Этот момент оказался важным для всего маршрута. Современное искусство часто кажется зрителю закрытой территорией: слишком интеллектуальной, слишком странной, слишком далекой от повседневного опыта. Экскурсия постепенно снимала это напряжение. Перед зрителем возникал музей, где можно задавать вопросы, сомневаться, смеяться, присматриваться, ошибаться в догадках и снова возвращаться к объекту.
Дальше маршрут вывел к работе Сачивко «Во сне». Яркая инсталляция из пластика, папье-маше и переработанных материалов лежит прямо в полу и ведет зрителя дальше по зданию. Три спящих фигуры и спутанные линии их сновидений работают как навигация: глаза цепляются за цвет, тело само выбирает направление. Искусство здесь перестает быть предметом за стеклом и начинает управлять движением.
Следующий переход был резким: из темноты — к свету, из камерного зала — к выставке «Идея Севера». Здесь тема масштаба раскрылась буквально. Наташа Шалина создала пространство, где зритель то оказывается великаном рядом с миниатюрными историческими фрагментами, то сам становится маленьким перед огромными фигурами, масками зверей и бивнями мамонта, вырастающими из черного квадрата.
Север в этой экспозиции раскрывается как география, миф, память, телесный опыт и художественная идея одновременно. Древняя, холодная, почти физически ощутимая территория связана здесь с животными, шаманскими практиками и человеческой попыткой понять свое место среди природы. Рядом с работами современных художников находятся подлинные предметы культуры нганасан, вещи последнего нганасанского шамана, одежда из оленьей шкуры, амулеты, природные материалы. Искусство и этнография начинают говорить на одном языке — языке формы, ритуала, защиты и памяти.
Особенно точно эта связь прозвучала в работах Бориса Молчанова. Он писал на оленьей коже, использовал жилки, мех, фрагменты костей, бытовые и сакральные мотивы. Его картины передают Север через сам материал. Перед ними становится ясно: содержание может рождаться из самого способа прикосновения к миру.
Дальше экскурсия переносила зрителя в историю арктических экспедиций. Деревянные крышки туисов, ловушки, предметы быта, шахматная доска XVI века, чикмар для рыбы — все эти вещи выглядели почти незаметно после больших инсталляций. Но именно они возвращали в выставку человеческий масштаб. Перед ними легче представить не абстрактное «освоение Севера», а холод, темноту, долгий путь, страх, попытку сохранить порядок через простую шахматную партию.
Эта линия продолжилась в фотографиях Андрея Шапрана с Чукотки, в графике Константина Батункова, где советские города, ледоколы, собаки, роботы и детские фантазии существуют в одном снежном поле, и в инсталляции Ивана Демьяненко — заполярном городе из найденных объектов, архивных фотографий, разбитых чашек, игрушек, пластинок, старых дискет и бытовых вещей.
Здесь музей особенно ясно работал с памятью через предметы: они рассказывают о человеке больше, чем биографическая справка. Окна, свет, розовое кварцевание, детские страхи в шкафу, меховая нерпа, коробка из-под ирисок, старая дискета — все это складывается в портрет жизни, где память держится на мелочах.
В зале авиации эта память стала почти белой. Инсталляция Даши Рябченко, посвященная самолету «Добролет», возвращает Красноярск в 1926 год, когда горожане пришли увидеть один из первых коммерческих рейсов на Дальний Север. Маленькие белые фигуры гуляют вокруг самолета, катаются на санках, делают снежного ангела, фотографируют момент так, будто у них уже есть смартфон. Прошлое получает современную огранку, а радость встречи с новым оказывается понятной без исторического комментария.
Сверху, в потолочных вырезах бывшей библиотеки Ленинского музея, смотрят летчики. Пространство, задуманное десятилетия назад, снова работает — уже не как советская экспозиционная машина, а как архитектурная память, способная принимать новые смыслы.
Кульминацией маршрута стала встреча с гипсовым Лениным, отвернутым к «Черному зеркалу» Марии Москвичевой. Этот экспонат в музее регулярно вызывает вопросы: почему Ленин стоит в углу, почему отвернулся от зрителя, почему смотрит в стену.
Ответов у музея несколько: архитектурный, иронический, исторический, почти бытовой. В одном из них Ленин просто проверяет температурный режим хранения музейных предметов. В другом — всматривается в черную поверхность, где Малевич, собственный исторический образ и та самая, по смешному экскурсионному обороту, «технологичная современность» соединяются с антиутопией сериала «Черное зеркало».
Эта сцена точнее многих объясняет, как работает «Площадь Мира». Бывший музей Ленина не стирает свое прошлое, а постоянно вступает с ним в переговоры. Скульптура, зеркало, белая птица на плече, гранитные лестницы, скрытые фрески, музейные байки, интервенции уличных художников — все это создает пространство, где история не замерла, а продолжает менять выражение лица.
Финальная часть экскурсии вела через выставку «Будут знаки» в Белых залах музея. Пространство здесь задумано как город: со своими районами, переходами, дворами и внутренней логикой движения. Зрителю предлагают не готовый маршрут, а дрейф: движение по цветам, ассоциациям, эмоциям, случайным поворотам. На карте зала посетители оставляют отметки своих чувств — интерес, удивление, грусть, пустоту, безразличие. Так музей фактически признает: восприятие искусства всегда личное, и это не слабость зрителя, а часть работы.
В этом и заключалась главная мысль вечера. Современное искусство не обязательно требует от человека специального допуска, академической подготовки или правильной расшифровки. Иногда оно приглашает к разговору гораздо мягче, чем классический музейный канон. Через зайца, черного человечка в витрине, медведя из досок, шаманский амулет, белый самолет, старую дискету, детский страх в шкафу, птичку на плече Ленина.
Странность здесь существует только на первом уровне взгляда. Стоит чуть ослабить внутреннее напряжение — и музей перестает быть проверкой своего интеллекта и тревожной искусствоведческой рефлексией. Он становится местом, где большое объясняется через малое, а малое неожиданно раскрывает самое важное: память, страх, любопытство, чувство дома, желание понять другого и способность человека оставлять след даже в самых неприметных вещах.
В тот же вечер в музее прошли мастер-классы «Маленькая книжка большого родного» и «Укромный уголок», а также перформативный практикум — кадры с этих событий можно посмотреть в нашей фотогалерее.