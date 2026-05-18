Машков допустил вытеснение кино и телевидения ИИ

Народный артист России Владимир Машков заявил, что искусственный интеллект способен серьёзно изменить киноиндустрию и телевидение, однако живой театр останется востребованным. Об этом он рассказал в интервью информационной службе «Вести».
По мнению Машкова, технологии ИИ уже достигли высокого уровня в решении профессиональных задач, связанных с производством фильмов и телевизионного контента. Он считает, что влияние цифровых технологий на индустрию будет только усиливаться.
Артист также отметил, что современная цифровая среда фактически превращает людей в постоянных участников публичного пространства, где каждый создаёт собственный образ через социальные сети и видеоконтент.
Говоря о театре, Машков подчеркнул, что сценическое искусство невозможно полностью заменить технологиями из-за живого контакта между артистом и зрителем. По его словам, именно эмоциональное присутствие и атмосфера спектакля сохраняют уникальность театральной сцены.
Московский театр Олега Табакова и Театр «Современник», которыми руководит Машков, продолжают работать в традиционном формате с живыми постановками и актёрским составом.
Дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на творческие профессии активно ведётся в мировой культурной индустрии, где технологии уже используются для создания сценариев, цифровых персонажей, обработки изображения и генерации визуального контента.
