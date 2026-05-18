Вашингтон может установить космических перехватчиков на 743 млрд долларов: вот зачем

Для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» США будут вынуждены разместить на орбите 7800 спутников-перехватчиков. Это следует из анализа документов Конгресса США, пишет РИА Новости.
По оценке Бюджетного управления Конгресса США, «Золотой купол» будет стоить 1,2 трлн долларов, что превышает расчеты Пентагона более чем в шесть раз.
Документы свидетельствуют, что 743 млрд долларов, а именно 60% общей цены «Золотого купола», пойдут на создание, запуск и поддержание работы космических перехватчиков.
Чтобы перехватчик все время оказывался над местом пуска ракеты и имел возможность перехватить ее на начальном этапе полета, требуется эшелон из тысячи спутников.
Как полагают в Конгрессе, «Золотой купол» не сможет полностью отразить массированный ракетный удар крупных ядерных держав — например, потенциальные атаки России или Китая.
Кроме этого, Вашингтон отменил отправку 4 тыс. военнослужащих дополнительного контингента на территорию Польши.