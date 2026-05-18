Дмитрий Демешин: Медведь своей дальневосточной тайги не отдаст!

В Хабаровске накануне прошел региональный форум партии «Единая Россия». Основной темой съезда «Есть результат!» стало подведение итогов Народной программы и старт нового программного цикла до 2031 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровск на форум приехали секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии РФ, член Генерального совета партии Александр Козлов и другие.
Действующая Народная программа «Единой России» получила региональные разделы, в которых отражены положения в конкретных населённых пунктах, что делает документ понятным каждому жителю, отметил Владимир Якушев, выступая на пленарном заседании регионального отчётного форума.
Сейчас партия отчитывается о том, что сделано, и собирает предложения для дальнейшей работы. Онлайн и офлайн поступило уже почти миллион идей.
— Мы обязательно честно должны сказать людям, что у нас не получилось за эти пять лет и и объяснить, когда же ситуация дойдет до логического завершения, — считает Владимир Якушев.
Секретарь Генсовета отметил, что в Хабаровском крае видны существенные изменения в экономике и социальной сфере.
Благодаря поддержке федерального бюджета и Народной программе за последние пять лет в крае построено 27 ФАПов и амбулаторий, капитально отремонтированы 138 медицинских организаций первичного звена, получены 24 машины скорой помощи и 131 школьный автобус.
Кроме того, модернизированы и построены 15 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, благоустроено 484 общественные территории, продолжается программа масштабного капитального ремонта школ.
Выстроена работа по поддержке участников СВО, в крае действует 46 мер поддержки, земельные участки получили 132 защитника.
Губернатор Дмитрий Демешин на пленарном заседании форума подчеркнул, что Хабаровский край уверенно развивается благодаря совместной работе региона, «Единой России» и поддержке президента России. Он поблагодарил партию и секретаря Генсовета Владимира Якушева за внимание к проблемам жителей региона.
— Наша общая задача — сделать жизнь людей лучше, и в этом мы с партией работаем в одном направлении. Например, партийная инициатива о списании регионам бюджетных кредитов. Для Хабаровского края это реальная помощь. Почти 7,8 млрд рублей остаются в регионе и пойдут на строительство новых школы, больницы, дороги, благоустройство — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона добавил, проекты, которые можно реализовать на оставшиеся в крае деньги, будут определены с опорой на Народную программу партии, в которую люди сами вносят предложения. Она будет рассчитана до 2031 года.
Министр экологии и природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил важность создания рабочих мест в регионе, и в этом смысле базой для Хабаровского края и всех регионов Дальнего Востока является недропользование:
— Компании, получившие лицензии, должны нести ответственность перед государством за ввод объектов в оборот, это большая и планомерная работа, которая должна найти отражение в программе.
Молодёжь края и профсоюзы одними из первых внесли свои наказы в Народную программу 2.0.
— Есть хорошая фраза: оказанная услуга не имеет цены, потому что она уже в прошлом. Люди благодарны за сделанное, но живут они не вчерашним днём, а сегодняшним и завтрашним. И здесь нельзя делать вид, что всё уже хорошо. Именно поэтому форум «Есть результат» — не выставка достижений, а честный разговор о сделанном, — отметил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.
Эксперты подчеркивают, что «Единая Россия» в Хабаровском крае обладает значительным лоббистским влиянием на федеральном уровне. Регион стал одним из немногих, кому руководство страны, поддержанное Президентом, одобрило списание бюджетных кредитов. Благодаря этому решению в крае останется 7,8 миллиарда рублей. Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что распределение ресурсов будет основано на предложениях, которые соберет партия.