За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в СНТ «Луч» Емельяновского муниципального округа загорелся строительный вагончик.
Площадь пожара составила около 24 квадратных метров. На месте работали десять человек и две единицы техники.
Поздней ночью пожар произошел в селе Кулун Ужурского округа. В одноэтажном бревенчатом доме огонь повредил стены, потолочное перекрытие и домашние вещи на площади около 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали восемь человек и две единицы техники.
По предварительным данным, оба пожара произошли из-за короткого замыкания.
Также за сутки зафиксировано семь случаев возгорания мусора.
Всего за минувшую неделю в Красноярском крае потушено 124 пожара. Погибли три человека, еще трое получили травмы, спасены пятеро.
По данным краевого МЧС, чаще всего причиной возгораний становилось неосторожное обращение с огнем. Также среди причин указаны короткое замыкание электропроводки, нарушение правил эксплуатации печей, поджоги, неосторожность при курении, неисправность систем транспортного средства и нарушения при проведении электрогазосварочных работ.