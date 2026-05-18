Новая схема мошенников с "резервным фондом России": жертву пугают финансированием терроризма

Мошенники начали убеждать граждан, что их сбережения якобы являются частью резервного фонда России. Об этом говорится в материалах МВД РФ.
По данным ведомства, сначала злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры и сообщают об утечке персональных данных.
Затем в разговор вступает человек, представляющийся сотрудником спецслужб. Он заявляет о якобы попытке перевода средств от имени жертвы на финансирование терроризма.
После этого с человеком связываются лжеследователь или псевдосотрудник службы безопасности Центробанка. Они убеждают собеседника, что его накопления якобы относятся к резервному фонду.
Аферисты требуют снять деньги для «проверки» и передать их «ответственному лицу». В МВД отметили, что жертву заранее инструктируют, как вести себя в банке и что отвечать сотрудникам при снятии наличных.
