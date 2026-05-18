Председатель отряда «ЛизаАлерт» раскрыл, где будут искать Усольцевых

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал ТАСС, какие природные объекты будут обследованы при поиске пропавшей в Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых.
По словам Сергеева, поисковики проверят прежде всего находящиеся на высоте каменные скалы. Исследование важных участков начнётся после схода снега, добавил представитель волонтёров.
Напомним, 15 и 16 мая спасатели выезжали в район деревни Кутурчин. Группа обследовала 11 км подъездных путей к туристическим тропам и 12 кв. км. тайги у горы Мальвинка. Обнаружить Сергея, Ирину и Арину не удалось.