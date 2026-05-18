В Прикамье Роспотребнадзор выдал санитарные свидетельства более 100 речным судам

Краевой Роспотребнадзор сообщил о прохождении речными судами региона экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологические требования. В навигацию 2026 судовые санитарные свидетельства о праве плавания по состоянию на 15 мая получили 111 судов.
В их число вошли 11 туристических теплоходов: «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин», «Ф. И. Панферов», «Борис Полевой», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н. В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин» и «Василий Чапаев».
Санитарные правила направлены на охрану здоровья членов экипажа и пассажиров, профилактику возникновения и предотвращение распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Они также обеспечивают безопасные условия эксплуатации транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры.