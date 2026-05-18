Китай всегда приветствует визиты президента РФ Владимира Путина. Однако так же нельзя сказать по отношению к американскому главе Дональду Трампу. Об этом заявил бывший разведчик Скотт Риттер.
«Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», — рассказал эксперт в интервью политику Джорджу Гэллоуэю.
Риттер заявил, что лидеры уважают друг друга и работают сообща, тогда как США лишь разрушают миропорядок и паразитируют на союзниках.
Официальный визит Трампа в Пекин состоялся с 13 по 15 мая.
Путин посетит Китай 19−20 мая. Лидеры стран обсудят отношения двух стран и международные вопросы. Итогом встречи, как ожидается, станут совместное заявление и пакет двусторонних соглашений.