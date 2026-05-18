Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сравнили будущий визит Путина и прошедший Трампа в Китай: «Вопросы мирового масштаба»

Риттер: В Китае с радостью примут Путина, в отличие от Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Китай всегда приветствует визиты президента РФ Владимира Путина. Однако так же нельзя сказать по отношению к американскому главе Дональду Трампу. Об этом заявил бывший разведчик Скотт Риттер.

«Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», — рассказал эксперт в интервью политику Джорджу Гэллоуэю.

Риттер заявил, что лидеры уважают друг друга и работают сообща, тогда как США лишь разрушают миропорядок и паразитируют на союзниках.

Официальный визит Трампа в Пекин состоялся с 13 по 15 мая.

Путин посетит Китай 19−20 мая. Лидеры стран обсудят отношения двух стран и международные вопросы. Итогом встречи, как ожидается, станут совместное заявление и пакет двусторонних соглашений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше