КСИР пригрозил ликвидировать все базы США на юге Персидского залива

КСИР готов вывести из строя все военные базы Соединённых Штатов на юге Персидского залива, заявил представитель Корпуса стражей Исламской революции Ибрагим Зольфагари.
Он уточнил, что США продолжают блокировать Ормузский пролив.
«В ближайшем будущем все военные базы США в южной части Персидского залива будут деактивированы», — сказал Зольфагари.
Его слова распространили средства массовой информации из Ирана.
Накануне Объединённые Арабские Эмираты подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Один из них попал в электрогенератор около атомной электростанции «Барака», произошло возгорание.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.