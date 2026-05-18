Волонтёр Сергеев рассказал, какую технику применят при поиске Усольцевых

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, какую технику волонтёры применят в масштабной операции по поиску исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых.
В новых поисках будет задействована беспилотная авиация, рассказал Сергеев ТАСС.
Председатель «ЛизаАлерт» раскрыл и другие детали: по его словам, прежде всего будут обследованы находящиеся на высоте каменные скалы. Остаётся дождаться схода снега в Кутурчинском Белогорье.
Напомним, поиски 15−16 мая, которые проводили спасатели в районе деревни Кутурчин, результатов не принесли — Усольцевы по-прежнему не найдены.