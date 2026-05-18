Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтёр Сергеев рассказал, какую технику применят при поиске Усольцевых

Председатель «ЛизаАлерт» также раскрыл другие детали новых поисков.

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, какую технику волонтёры применят в масштабной операции по поиску исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых.

В новых поисках будет задействована беспилотная авиация, рассказал Сергеев ТАСС.

Председатель «ЛизаАлерт» раскрыл и другие детали: по его словам, прежде всего будут обследованы находящиеся на высоте каменные скалы. Остаётся дождаться схода снега в Кутурчинском Белогорье.

Напомним, поиски 15−16 мая, которые проводили спасатели в районе деревни Кутурчин, результатов не принесли — Усольцевы по-прежнему не найдены.