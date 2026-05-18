Рецидивист украл 52 тыс. у собутыльника в Биробиджане

В Биробиджане полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже почти 52 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже почти 52 тысяч рублей. Потерпевшим стал 57 летний местный житель, который после вечерней прогулки и совместного распития спиртного с новыми знакомыми лишился своих сбережений, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как выяснили правоохранители, мужчина передал банковскую карту одному из знакомых для покупки алкоголя. Позже тот же молодой человек попросил смартфон, чтобы позвонить. Воспользовавшись моментом, злоумышленник отошёл в сторону под предлогом разговора, увидел на банковском счёте значительную сумму и перевёл её на свои счета через мобильное приложение банка.

Обнаружив пропажу утром, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый — 25 летний безработный, ранее неоднократно судимый за подобные преступления — был задержан в кратчайшие сроки. Он признал вину и рассказал, что потратил украденные деньги на новый смартфон, одежду, продукты, алкоголь, бытовую химию и другие товары.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

