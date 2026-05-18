Диетолог Кованова: в день без вреда для здоровья можно съесть 3 киви

Диетолог София Кованова объяснила, почему киви лучше есть вечером.

Источник: Аргументы и факты

В день без вреда для здоровья можно съесть три плода киви, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

По словам специалиста, киви нужно есть с осторожностью при гастрите и повышенной кислотности.

«В день можно съесть три киви. Этот фрукт хорошо влияет на пищеварение из-за фермента актинидина и клетчатки. Кроме того, киви полезно употреблять вечером, поскольку у некоторых людей улучшается качество сна благодаря сочетанию серотонина, витамина С и антиоксидантов», — отметила диетолог.

При этом важно помнить, что киви — продукт с высокой кислотностью, поэтому избыточное употребление, особенно натощак, может вызвать изжогу или раздражение слизистой желудка.

Ранее диетолог Кованова назвала самое вредное печенье.