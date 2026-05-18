В Красноярске на четырех мостах ограничат движение до поздней осени

С 23 мая и до 31 октября будет ограничено движение транспорта по путепроводам по улицам Авиаторов и Пограничников, на мостах «777» и Октябрьском.

В Красноярске с конца этой недели будет надолго ограничено движение автотранспорта по четырем мостам. Это необходимо для обеспечения безопасности при ремонте сооружений, сообщили в мэрии.

С 8 часов 23 мая проезжую часть сузят на следующих участках:

Октябрьский мост от улицы Крайняя до Партизана Железняка, съезды на остров Татышев​; путепровод по улице Авиаторов через железную дорогу и Северное шоссе; путепровод по улице Пограничников от улицы Алюминиевая до дома № 9с15; Коркинский мост («777») — здесь транспорт будет проезжать по очереди в разных направлениях, движение будет регулировать светофор.

​Ограничения продлятся до 31 октября 2026 года.

Работы ведет ООО «ЕнисейРемСтройПлюс».

