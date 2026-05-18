На Аллее Памяти в красноярском Татышев-парке высадили молодые яблони

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные в Татышев-парке высадили 27 сибирских яблонь. Участие в акции приняли губернатор Красноярского края Михаил Котюков, участники СВО и студенты Института архитектуры и дизайна СФУ.
Первые деревья на Аллее Памяти появились еще в 1995 году. Сейчас пространство продолжают благоустраивать, чтобы сделать его особым местом для семей погибших военнослужащих и всех красноярцев.
Проект обновления аллеи разработали студенты университета совместно с ветеранами специальной военной операции. В концепции предусмотрены озеленение, новое освещение, лавочки и тихая зона для отдыха.
«Для участников “Сибирского характера” это очень личная история: обновленная аллея станет местом памяти о боевых товарищах, будет напоминать красноярцам о силе духа наших земляков и боевом братстве защитников Отечества», — написал глава региона в своих соцсетях.