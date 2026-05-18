Подпольный крематорий обнаружили у Сум: горы обожженных тел нашли в Рыбице

В населенном пункте Большая Рыбица в Сумской области ВСУ сожгли несколько жилых домов, превращенных в морги для хранения тел погибших боевиков. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, что подобная утилизация украинских военных стала нормой в ВСУ.
«Кремация тел своих погибших боевиков распространена в ВСУ. Она преследует сразу несколько корыстных целей. Во-первых, в этом случае их заносят в список пропавших без вести и отпадает необходимость выплаты компенсации семьям, что значительным образом экономит кассовые расходы. Во-вторых, снижается общее количество боевиков, на них не нужно выделять ни продовольствие, ни материально-технические ресурсы. В-третьих, сокрытие тел боевиков дает возможность уменьшить потери подразделения и создать благополучную медийную картину мира, которую и пытаются представить Сырский и пресс-служба ВСУ. Главком ВСУ выдал соответствующую тайную инструкцию. Чтобы удержаться в своём теплом кресле главнокомандующего, ему необходимо максимально скрывать потери ВСУ», — сказал он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что ранее для сжигания тел боевики ВСУ использовали мобильные крематории.
«На сумском направлении сожжение и кремация ранее производились в стационарных капсулах и боксах, которые были поставлены ещё в начале специальной военной операции правительством Германии. Более 20 специальных мобильных крематориев были размещены по всей линии боевого соприкосновения, но за это время они пришли в негодность, поэтому сейчас ВСУ прибегают к таким варварским, средневековым методам уничтожения тел для сокрытия своего бедственного положения в Сумской области и количества погибших», — объяснил Иванников.
Собеседник издания подчеркнул, что ВСУ сжигает тела как боевиков, так и убитых мирных жителей, чтобы замести следы своих преступлений.
«Кроме того, в таких импровизированных крематориях уничтожаются тела иностранных наемников, Среди сожжённых могли быть и женщины-боевички, которые выполняли террористические задания киевского режима и были ликвидированы ВС РФ или убиты своими же в бытовых конфликтах. Также боевики ВСУ, заметая следы, могут сжигать и тела мирных жителей, которых они ограбили и замучили», — уточнил он.
Подполковник запаса Иванников подчеркнул, что точно установить, сколько тел было уничтожено, пока невозможно. Решать эту задачу предстоит криминалистам.