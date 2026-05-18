Турнир по дзюдо собрал в Хабаровске спортсменов из 13 стран

Международные соревнования по дзюдо памяти Василия Ощепкова продолжались два дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск принимал юношеский международный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова. За звание сильнейших на татами «Платинум Арены» боролись дзюдоисты из разных регионов России и 12 стран мира. По итогам соревнований сборная РФ стала сильнейшей, завоевав 45 медалей, 11 из которых — золотые, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в турнире приняли около 350 юных спортсменов из стран СНГ, Греции, Китая, Монголии, Словении, Сербии, Турции и Франции. В сборную Хабаровского края вошли 27 человек.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в приветственной речи отметил символичность проведения турнира на дальневосточной земле, где начиналось и активно развивается российское дзюдо.

В течение двух дней спортсмены разыгрывали награды в 16 весовых категориях.

По итогам соревнований сборная России стала сильнейшей. В копилке наград 45 медалей, 11 из них золотые, 14 — серебряные, 20 — бронзовые. Второе общекомандное место у сборной Беларуси, третье — у спортсменов из Армении.

Почётным гостем Хабаровского края в дни проведения турнира стал легендарный борец, четырёхкратный обладатель олимпийских медалей, девятикратный чемпион мира Герой Российской Федерации Александр Карелин. В Хабаровске он принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований по спортивной борьбе и международном турнире по дзюдо памяти Ощепкова, встретился с юными спортсменами.

