Хабаровчане отвоевали свой двор через суд и заставят соседа вывезти гараж

Краснофлотский районный суд Хабаровска рассмотрел коллективный иск жильцов многоквартирного дома, которые решили навести порядок на придомовой территории и наткнулись на чужой гараж. Собственники квартир потребовали, чтобы владелец некапитального железобетонного строения освободил земельный участок, и суд с ними согласился.
История началась с того, что на общих собраниях жильцы приняли решение заключать с хозяевами гаражей договоры аренды с ежемесячной платой. Логика простая: если пользуешься общим имуществом, будь добр платить, тем более что дом участвует в конкурсе на лучшее благоустройство двора. На освобождённом месте жильцы планировали разместить спортивные и игровые зоны для детей. Однако ответчик, не являющийся жителем этого дома, подписывать договор аренды отказался, и тогда собственники пошли в суд.
Как пояснил в суде представитель истцов, ответчику неоднократно предлагали заключить договор, но каждый раз получали отказ. Сам хозяин гаража признал иск и объяснил свою позицию: он живёт в соседнем доме, который идёт под снос, и рассчитывал вывезти гараж после получения новой квартиры взамен аварийной. Проблема в том, что расселение его дома продлили до 2030 года, и ждать ещё несколько лет жильцы благоустроенного дома были не намерены. В суде ответчик выразил готовность всё-таки заключить договор аренды, но было уже поздно.
Суд установил, что собственники помещений в многоквартирном доме имеют право общей долевой собственности на земельный участок и могут требовать устранения любых нарушений своих прав. В итоге требования коллективного иска удовлетворили полностью. Ответчика обязали освободить придомовую территорию от гаража в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, а за каждый месяц неисполнения назначили судебную неустойку в тысячу рублей. Решение пока не вступило в силу, но перспектива для владельца гаража вырисовывается вполне конкретная — переезд.