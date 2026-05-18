"Требования России будут выполнены": на Западе оценили последствия конфликта Польши и Украины

Обострение отношений между Польшей и Украиной может негативно сказаться на позициях Киева в переговорах с Москвой. Такое мнение высказала журналистка Newsweek Джульетта Бретан.
Журналистка отметила, что Польша долгое время играла роль связующего звена между Украиной и Западом.
«За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий», — отмечает автор.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который отменяет специальный режим помощи для граждан Украины. Данный режим действовал с 2022 года. Закон серьезно сокращает объем социальной помощи украинским беженцам.