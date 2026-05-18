Границы возраста сдвигаются: гериатр объяснила, кто с биологической точки зрения считается молодежью

Молодыми с точки зрения биологии считаются люди в возрасте до 39 лет. И в целом продолжительность жизни увеличивается. Об этом в беседе с ТАСС заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят», — отметила эксперт.
В этих условиях, добавила Ткачева, у человека появляется больше возможностей получать новые знания, профессию, продолжать карьеру. И в целом, за всю жизнь человек успеет сделать намного больше.
В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому молодежью теперь будут считать граждан до 35 лет включительно. До настоящего момента молодежью называли лиц до 30 лет.
Но уже в прошлом году ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович предложил поднять эту планку до 40 лет. По его мнению, важным аргументов в пользу этого говорит то, что часто достижение 35-летнего возраста лишает возможностей семью продолжать получать меры поддержки тогда, когда они крайне необходимы (субсидирование жилищной ипотеки и тому подобное).