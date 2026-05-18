Россиянам рассказали, где ждать аномальную жару в мае до +30 градусов

В европейской части России почти неделю будет стоять непривычная для мая жара. Москвичам и гостям столицы нужно готовиться к аномально знойной погоде. Об этом предупредил метеоролог Евгений Тишковец для ИС «Вести».
«Уже в понедельник в Москве ожидается плюс 29 градусов, а во вторник впервые с начала года показания термометров превысят отметку плюс 30 градусов, а заодно и исторически суточный максимум», — проинформировал специалист.
По словам Тишковца, в большинстве регионов европейской России антициклон сохранит власть, и жара будет усиливаться. Больше всего зноя достанется центру и юго-востоку. Лишь в конце недели циклоны с юга и северо-запада вытеснят жару в Сибирь, небо затянут облака, и температура пойдет вниз.
Как ранее прогнозировала метеоролог Марина Макарова, температура в Московском регионе пойдет на спад только к предстоящим выходным.
KP.RU в свою очередь информировал, что 20 и 21 мая в московском регионе могут быть установлены новые температурные рекорды.