NYT: в пустыне на западе Ирака обнаружили вторую секретную базу Израиля

На территории Ирака обнаружили вторую военную базу Израиля, сообщает газета The New York Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, военные Израиля начали подготовку к созданию одной из баз в конце 2024 года.
При этом в материале сказано, что Ирак мог не знать об этом, сведения о базах могли скрывать Соединённые Штаты.
«США могли скрывать от Багдада, что на его территории находятся войска третьей страны. Раскрытие этой информации может поставить под угрозу влияние Соединённых Штатов в стране», — говорится в сообщении.
Военные Ирака вели «дистанционное наблюдение» за базой и запросили дополнительную информацию у коллег из США, но не получили ответа.
Подразделение армии Ирака пыталось приблизиться к одной из баз, но было атаковано. В результате один иракский военный погиб, двое получили ранения. Кроме того, были взорваны два автомобиля.
По словам источника, вторая база Израиля, о которой стало известно впервые, находится в пустыне на западе Ирака. При этом неназванный чиновник утверждает, что её точное местоположение неизвестно.
Правительство Ирака отрицает наличие военных баз Израиля на своей территории. Пентагон не стал комментировать эту ситуацию.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Израиль перед началом военной операции в Иране развернул секретную базу на территории Ирака.