Сотрудники Красноярского краевого онкоцентра исследовали 2 000 родинок и выявили 18 случаев рака

В Красноярском краевом онкоцентре рассказали об итогах акции «Проверь родинку». Специалисты получили около 2 000 писем со снимками родинок. Все фотографии были внимательно изучены, и 28 человек пригласили в онкоцентр на консультацию. У восьми из них был обнаружен рак кожи: четыре случая меланомы, один — плоскоклеточного рака кожи, три — базалиомы. Еще 10 человек пройдут дополнительные исследования в связи с явным подозрением на злокачественные новообразования. Напомним, в этом году акция проводилась при помощи чат-бота. Воспользоваться им можно и сейчас по ссылке: rodinka24.ru, потребуется не более пяти минут. От бота пользователь получит диагностическую карту с описанием степени онкологического риска и рекомендациями. В минздраве Красноярского края отмечают: по данным за 2025 год, меланома находится на 18-м месте в структуре онкологической заболеваемости региона. В прошлом году у жителей диагностировали 252 случая.