Садовод Туманов предостерег от обламывания кустов сирени

«Многие говорят: “Чем больше ломаешь, тем лучше цветет”. Это неправда. Обрезать сирень нужно уметь, удаляя именно цветоносы, а не просто ветки. Можно так наломать куст, что он не только не зацветет, но и вообще погибнет. Это для растения не самый лучший вариант, а варварский», — заявил Андрей Туманов.