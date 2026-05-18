Садовод Туманов предостерег от обламывания кустов сирени

Существует распространенный стереотип, что сирень нужно обламывать для лучшего цветения в следующем году. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru категорически опроверг это утверждение, назвав его опасным заблуждением и напомнив о юридической ответственности за порчу зеленых насаждений.
Эксперт объяснил, что небрежное выламывание веток наносит кустарнику непоправимый урон.
«Многие говорят: “Чем больше ломаешь, тем лучше цветет”. Это неправда. Обрезать сирень нужно уметь, удаляя именно цветоносы, а не просто ветки. Можно так наломать куст, что он не только не зацветет, но и вообще погибнет. Это для растения не самый лучший вариант, а варварский», — заявил Андрей Туманов.
Помимо ботанического вреда, специалист напомнил о существовании законодательного запрета.
«Конечно, это нарушение закона. Если вас поймают за обламыванием сирени в общественном месте, то привлекут к ответственности. Так что не надо рисковать ради нескольких веточек, которые все равно простоят дома всего два-три дня, если не меньше», — подчеркнул специалист.
Туманов поделился собственным опытом цивилизованного подхода к украшению дома: чтобы не губить растение, достаточно минимального вмешательства даже на частной территории.
«У меня на даче несколько кустов сирени. Я иногда привожу домой буквально по одной веточке разных сортов. Этого достаточно, чтобы поставить в вазу на кухне и пару дней полюбоваться. Больше она все равно не стоит, особенно если в комнате жарко. Берегите кусты — они должны радовать вас на улице в первую очередь», — заключил Туманов.
Ранее заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова сообщила, что букет сирени в доме или квартире может стать причиной головной боли и других проблем со здоровьем.