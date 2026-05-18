Мошенники стали убеждать россиян, что их накопления — часть резервного фонда РФ

Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ.

Сначала аферист связывается с жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем подключается «представитель спецслужб», который говорит о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ» убеждает человека, что его накопления не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда РФ, и просит обналичить их и передать «ответственному лицу для проверки».

Жертву подробно инструктируют, что говорить работнику банка и как отвечать на вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. В МВД призывают граждан быть бдительными и при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение, передает ТАСС.

Мошенники также начали звонить выпускникам и родителям от имени сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Злоумышленники под предлогом регистрации на ЕГЭ пытаются получить коды из СМС.