Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направит в Уганду группу специалистов для расследования причин вспышки лихорадки Эбола. Об этом проинформировали в в пресс-службе ведомства.
«Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола», — рассказали в ведомстве.
По словам представителей ведомства, за последние несколько лет, благодаря сотрудничеству с Роспотребнадзором, Уганда значительно усилила свой научный, лабораторный и кадровый потенциал.
Ранее в республике Конго более 80 человек погибли из-за вспышки Эболы. После чего ВОЗ объявила эпидемию Эболы в Конго и Уганде ЧС международного значения.
Роспотребнадзор в свою очередь заявил об отсутствии риска распространения Эболы в России.